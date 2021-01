spagnolo esercizi sul condicional

Completa con el condicional simple o compuesto del verbo entre paréntesis.

Yo (intentar) ................................................... hablar con él antes de que surja algún problema.

¡Qué cansado estoy! Me (echar) ................................................... una siesta de dos horas.

Si hubieras escuchado hasta el final (entender) ................................................... mi problema.

El entrenador nos dijo que este año (jugar) ................................................... la final.

Si hubieras querido, (poder) ................................................... venir tú también al viaje.

A ¿Por qué Esther no me saludó ayer?  

B No te (ver) ..................................................., ella siempre saluda.

Me prometiste que me (ayudar) ................................................... y ahora te vas y me dejas sola.