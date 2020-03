Buongiorno

Per favore devo rispondere ad un amico che mi ha invitato a casa sua,ma purtroppo non posso andare,chi mi controlla se ho fatto errori?:

Hola amigo mio

Gracìas por la invitaciòn a tu casa,pero perdoname,porque para este verano

mis padres ya me han reservado un viaje de estudio a Malta.

Espero de verte a la primera oportunidad.

Te abrazo,Juan