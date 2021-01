esercizio con il presente del subjuntivo

Mi potete aiutare in questi esercizi , grazie a chi lo faràCompleta con el presente de subjuntivo del verbo entre paréntesis.1. Recuerda que tienes que llamarme cuando (llegar) ................................. al aeropuerto.2. Les han dicho que (escoger) ................................. la película que vamos a ver hoy yahora no se ponen de acuerdo.3. Si vamos a Cuba este verano tenemos que dejar a Toby en la perrera, aunque lo(sentir) ................................. mucho.4. Estoy ayudando a mi hermano que me ha pedido que le (hacer) .................................un dibujo para mañana.5. Aquí hay demasiado ruido, me gustaría más ir a un lugar donde (haber)................................. poca gente.6. No te preocupes, en cuanto (saber) ................................. si puedes venir con nosotroste llamamos al móvil.7. Buenos días, señor Maroto. ¿Alguien de la oficina le ha pedido que (venir..............................?8. No tengo prisa, puedo ir a vuestra casa el día que (vosotros, preferir)