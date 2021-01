Non ho capito alcuni esercizi cosa si deve fare, mi potete aiutare?6. Completa utilizando nexos temporales siempre diferentes.Tienes que contar a los participantes ………entren, para saber si están todos.Yo preparo la ensalada ………… tú haces el arroz.Te llamé ……… supe la noticia pero tenías el teléfono apagado.… Lucía sale con Andrés se ha hecho más responsable y seria.No hace falta que me pidas permiso ……… quieras ir al baño.Te lo prometo, volveré pronto y estaré aquí ……… te vayas a la cama.5. Transforma las frases sustituyendo las partes subrayadas con las formas de neutro.Me han dicho que yo no puedo competir y esa decisión me parece muy injusta.Esta chica es pesadísima, se pone a hablar y no calla nunca.Estoy bastante preocupada por el asunto del cristal del baño, ¿tú crees que nos expulsarán?He conocido a Alberto y no te imaginas qué chico tan guapo es.Mira, todas las cosas que Ana diga contra mí me dejan indiferente.No va a caber en ese armario, mi disfraz es más grande de la idea que tú te imaginas.La cosa más absurda de este problema es que no tiene solución.Este es mi abono del autobús y este otro es el abono de mi hermana.