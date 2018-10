se hai scritto che sei un insegnante,come mai hai la data del 2005 se posso sapere?

comunque a me di base la scuola piace,dipende,a mio parere,da come ti trovi con insegnanti,compagni di classe e ambiente in generale.

se hai l'insegnante più comprensivo o quello che in base a quando ti fai interrogare ha già in mente un voto. ho avuto esperienza con prof dal più ''gentile'' al più ''severo''. Secondo me,se sei davvero un insegnate devi essere equilibrato,con tutti,o gli alunni noteranno subito le preferenze e non piacerà a nessuno