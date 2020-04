Graeci, ante proelium cum Xerxe, hoc iusiurandum dederunt: "Vitam libertati non anteponam neque imperatores deseram vivos vel mortuos;



sed sepeliam sive cives sive socios qui in proelio occubuerint. Et ubi barbaros fudero et devicero, omnes civitates quae ad barbaros defecerint decimabo, ut Graeci omnes sentiant quae sint nostra officia, fanorum.



quae barbari incenderint vel deleverint, nullum omnino reficiam, ut eorum empietatis exstet et permaneat monumentum.



Vincam aut in acie cadam, domum non revertam nisi victor".