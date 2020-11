Ciao ha tutti, volevo sapere una cosa riguardo al concorso appunti. Sono riuscito ad arrivare primo in classifica e sono molto contento di questo ma ho notato che un'utente attualmente terza in classifica sta pubblicando un numero esorbitante di appunti universitari e mi stavo domandando se i 10 punti assegnati per ogni appunto valgono per il concorso appunti delle superiori o medie con in palio i bonus (quello a cui sto partecipando io). Grazie infinite