1. Romae manere vultis.

2. Noli credere hostium nuntii omni verbo.

3. Quiescere volent, quoniam longo itinere fessi sunt.

4. Obesse posse et nolle, generosi animi signum est.

5. Consul castrorum praesidio milites suos relinquere vult.

6. Persarum rex totam Graeciam in suam potestatem redigere volebat.



Grazie in anticipo!