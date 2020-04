Vorrei un parere, la mia professoressa di ginnastica vuole che noi le mandiamo un video mentre facciamo esercizi e la nostra classe non le ha inviato nulla e ora si è arrabbiata, che cosa possiamo fare per "andarle contro", penso che lei non possa chiederci di girare un filmato di noi che facciamo esercizi, per favore qualcuno mi risponda