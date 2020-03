Mi servirebbe aiuto per l'anali del periodo si queste frasi:1. Mi hanno detto che parti per un lungo viaggio . 2. Si sa che spesso racconti panzane. 3. Credo che la situazione sia sotto controllo. 4. Ho saputo che sei stato promosso. 5. Pensavo che tu fossi il mio miglior amico. 6. Tutti sostengono che il tuo comportamento è ineccepibile. 7. E’ opportuno agire con prudenza. 8. Bisogna che tu ti dia una mossa. 9. E’ meraviglioso giocare a pallavolo con i miei compagni. 10. Ero incerto su quanti anni avesse. 11. Ho chiesto a Giovanna dove è stata in vacanza. 12. Vi comunico che domani interrogherò tutti. 13. Voleva sapere che farai dopo le medie. 14. Si dice che il prof. Rossi sia severo.