Riscrivi sul quaderno le frasi trasformando il soggetto in una proposizione soggettiva o il complemento oggetto in una proposizione oggettiva.

1)La scalata di una vetta così alta non è impresa da tutti.

2)Il ritorno anticipato di Fabio è stato una vera fortuna.

3)Tutti temevano una risposta negativa dell’Ufficio tecnico.

4)No,il trasferimento di Anna nel posto accanto al mio non mi disturba affatto.

5)Il progetto prevede la costruzione di un padiglione a due piano all’interno del parco.

6)Martina continuerà la catagolazione dei libri dell’Istituto la prossima settimana.

7)È stato rilevato un abbassamento di 50cm del livello delle acque del lago.

Mi ha molto rassicurato la partecipazione di persone esperte al nostro dibattito.