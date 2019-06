Ciao serena8484!

Il Diploma Magistrale conseguito prima del 2002 era ed è abilitante all’insegnamento ex -legge, per cui gli insegnanti con tale titolo avevano ed hanno diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (ex Permanenti), in quanto in esse sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione, come puoi leggere nel seguente articolo:

https://www.google.it/amp/s/m.orizzontescuola.it/coordinamento-diplomati-magistrali-abilitati-inserimento-gae-insieme-laureati-sfp-23-febbraio-piazza/amp/

Spero di esserti stata utile,

Un saluto,

MareMaty