ciao ho seriamente bisogno di un consiglio. frequento la terza media e si avvicina la scelta per la scuola superiore e sono indecisa tra scienze umane oppure il professionale estetico. E' da circa 2 anni che pensavo di andare a scienze umane ma non ne sono più molto sicura perché non sono una ragazza che ama molto studiare e li si studia parecchio. pero sé scegliessi di andare al professionale 1 perderei alcune amiche 2 non prenderò il diploma perché la scuola dura 3-4 anni 3 non potrò fare nessun atro lavoro. SECONDO VOI???

se frequentate una delle due scuole potete dirmi come vi trovate o semplicemente delle vostre opinioni.

GRAZIE