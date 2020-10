un cilindro graduato di diametro 10 cm contiene 200 cm^ di acqua . Un sasso di massa 180 g viene immerso nell'acqua. Si nota che il livello dell'acqua sale di 0,8 cm. Calcola l'aumento di volume in cm^3. Qual'è la densità del sasso in g/cm^3? Esprimi la densità in unità del SI.un cilindro graduato di diametro 10 cm contiene 200 cm^ di acqua. Un sasso di massa 180 g viene immerso nell'acqua. Si nota che il livello dell'acqua sale di 0,8 cm. Calcola l'aumento di volume in cm^3. Qual'è la densità del sasso in g/cm^3? Esprimi la densità in unità del SI.