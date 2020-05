1.La festa di Halloween è stata importata dall'America e ha riscosso molto successo, tanto che tutti i bambini e i giovani la festeggiano e si vestono in maschera. 2. Se avessi a disposizione un po' di farina e delle uova, potresti cucinare una buona torta per fare colazione e offrire una merenda ai bambini che devono mangiare in modo sano. 3. Nonostante avessimo avvertito del ritardo causato dal traffico, i nostri amici si sono molto arrabbiati poiché, quando siamo arrivati, era davvero tardi.