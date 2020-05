aiutoooooallora ho bisogno delle risposte di queste domande del testo OLIVER TWIST1 COME DEFINIRESTI LA VOCE NARRANTE2 LA PRIMA PAGINA DEL ROMANZO INTRODUCE SUBITO LA FIGURA DEL PROTAGONISTA IN CHE MODO VIENE DESCRITTO?3 QUALLI OGGETTI TESTIMONIANO LA MISERIA E IL DEGRADO DELL' AMBIENTE IN CUI OLIVER VEDE LA LUCE 4 IN QUESTO INCIPIT È PRESENTE UNFLASHFORWARD