CAESAR, QUI AB AVARICO VENERAT CUM TOTO EXERCITU, LIGERE TRANSDUCTO, POSTERA HEBDOMADA APUD BIBRACTE FUIT ET, CASTRIS POSITIS ET DISPOSITIONIBUS LEGATIS TRADITIS, ILLIC MANSIT QUONIAM AUXILIUM EQUITATUS LABIENI MULTA CUM FESTINATIONE EXPECTABAT, SITUM URBIS INTENTE ADSPICIENS.

BELGIS SENONIBUSQUE REDEUNTIBUS, METUM SENTIEBAT QUOQUE QUIA AER ANCEPS ADHUC ERAT. BIBRACTE OPPIDUM SITUM IN TUMULO ERAT ET CINGEBATUR A PALUDIBUS ET ALTITUDINIBUS FERE INACCESSIS, HIEME ET AESTATE. INDE, REPENTE DECIMO BRUTO ALBINO VOCATO, EI CAESAR DIXIT: “ ESTNE LABIENUS NUNC SATIS PROXIMUS NOBIS?”. DECIMUS CONFIRMAVIT ET CAESAR INCEPIT RATIONEM PROELII COGITARE. ENIM, ARCEM DESERTAM PROXIMAM URBI VIDERAT, QUAE VELUT INSULA IN PALUDE EMINEBAT, DIVISA AB MOENIBUS URBIS FLUMINE ET PONTE CONIUNCTA. SED, UBICUMQUE ADITU ABSENTE, DUX USUM VINEARUM CONSTITUIT, POST ADVENTUM LABIENI CUM SUIS LEGIONIBUS. DIE INSEQUENTI, CAESAR DILIGENTEM RECOGNITIONEM MOENIUM ET INSTRUCTIONEM NOVARUM VINEARUM SUIS IUSSIT.