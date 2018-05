Indico il 1° numero con x e il 2° con y.

Dal testo ricavo che

x : y = 3 con resto di 2.

Poiché moltiplicando il quoziente per il divisore e aggiungendo il resto si ottiene il dividendo posso scrivere:

x = 3y + 2

Ma so anche che x = 2y + 7

per cui posso scrivere la seguente uguaglianza:

3y + 2 = 2y + 7

3y - 2y = 7 - 2

y = 5 secondo numero

x = 3y + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17 primo numero