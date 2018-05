Ciao, avrei bisogno di qualche consiglio. Sto facendo la tesina di maturità sui Beatles e non ho le idee chiare su cosa poter collegare alle materie.

Ho pensato di collegare ad Italiano il Decadentismo dato che anche i Beatles in quanto artisti facessero uso di droghe per scrivere le loro canzoni. Per storia e tedesco il Muro di Berlino dato che suonarono ad Amburgo nel periodo in cui fu costruito il muro.

per inglese, economia aziendale ed economia politica non saprei cosa collegare. Avete qualche idea ?