Salve,

volevo chiedere se c'è una maniera per eludere i campi obbligatori da riempire durante l'upload di materiale (appunti, dispense, ecc).

Sarò più specifico: ho provato a caricare 2 file riguardo degli argomenti che studiai diverso tempo fa all'università. La scrittura dei file, però, è più recente, frutto di passate ripetizioni ed elaborata secondo i miei canoni di esposizione. L'obbligo di dover insere uno specifico corso di laurea o uno specifico professore risulta del tutto inappropriato data l'identità dei documenti che devo inserire. Non di meno sono argomenti affrontati in qualsiasi corso di laurea scientifico o ingegneristico e quindi sarebbe del tutto riduttivo taggare un solo docente o una sola università. Certo potrei inserire i dati del professore e università che al tempo spiegarono a me questi argomenti ma non credo sarebbe corretto dato che il contenuto è esposto nella mia personale maniera.

Quindi, chiedo a voi, se esiste una maniera per condividere questo tipo di contenuti senza dover essere inappropriatamente specifico.