Salve sono stato bocciato con 5.71 dopo aver fatto il recupero delle materie che mi avevano dato, non dovrebbe passare a 6? Posso fare qualcosa parlando con la preside (che è dalla parte degli alunni per come ho potuto vedere) oppure ormai niente... C'è mai passato qualcuno e sa come risolvere? Grazie mille per eventuali risposte