Salve, sono tre giorni che cerco di acquistare degli appunti su questo sito, senza alcun successo. Nonostante io abbia ricaricato la postepay,al momento del pagamento e dopo aver inserito tutti i dati, mi dice che l'acquisto non può essere effettuato con questa carta e di provare con un'altra. Come mai? Eppure la carta non è scaduta nè niente.