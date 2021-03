Io ho gia posto il problema ed ecco quanto mi e' stato risposto:Buongiornole viene detto che non puo' allegare alcun documento, perche' ha terminato i kB a disposizione forniti per ogni utente, dunque sarà impossibile continuare ad allegare file sul forum.In merito, se i documenti da allegare sono foto o grafiche, l'unica possibilita' che hae' quella di sfruttare siti hosting per immagini presenti sul web; le consiglio di usare questo: https://imageshack.com/login, il migliore è quello più usato.Il sito e' gratuito, le occorrera' solo registrarsi.Cordiali saluti,Giorgia