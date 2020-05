salve a tutti qualcuno mi potrebbe aiutare con delle frasi di analisi del periodo grazieANALISI DEL PERIODO1 SE UN AUTOMOBILISTA SI INCOLLA A TE, FAGLI CENNO PERCHE’ SI SPOSTI O RISCHIERAI UN TAMPONAMENTO2 SE DEVI SPOSTARI DA UNA CORSI ALL’ALTRA, PRIMA DI FARE MANOVRA, RICORDA DI ACCENDERE L’INDICATORE DI DIREZIONE E CONTROLLA GLI SPECCHIETTI RETROVISORI3 LEGGO POCO MA QUEL ROMANZO ERA COSI’ AVVINCENTE CHE L’HO FINITO SUBITO E HO COMPRATO UN ALTRO LIBRO SCRITTO DALLO STESSO AUTORE4 FACEVA COSI’ CALDO CHE MI TOLSI IL MAGLIONE PER SENTIRMI A MIO AGIO5 NELLA GRAMMATICA C’E’ SCRITTO CHE LE PROPOSIZIONI CHE FORMANO IL PERIODO SI RICONOSCONO DAI VERBI PRESENTI6 MIA MADRE DICE CHE PREFERISCE IL CINEMA ALLA TV E CHE, SE MIO PADRE GLIELO PROPONESSE, ANDREBBE OGNI SETTIMANA AL CINEMA7 NON AVENDO AVUTO POSSIBILITA’ DI CONNETTERMI, DITEMI QUALI COMPITI HA ASSEGNATO LA PROF. PER DOMANI ALTRIMENTI RISCHIO DI ESSERE IMPREPARATO8 I PROFESSORI VEDONO CHE SIAMO POCO SINCERI E LO GIUDICANO UN COMPORTAMENTO SCORRETTO9 SE POTESSI TORNARE INDIETRO, NON RIFAREI SICURAMENTE GLI STESSI ERRORI, AVENDO CAPITO CHE ESSERE SINCERI E’ LA CURA MIGLIORE PER MANTENERE LE AMICIZIE10 L’INSEGNANTE DI ARTE CI HA CONSIGLIATO DI VISITARE FIRENZE ANZICHE’ MILANO POICHE COSIì’ POTREMO CONOSCERE LE OPERE DI GIOTTO GRAZIE MILLE!!!!!!!!!