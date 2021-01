Ho un dubbio su come leggere in latino la poesia "Sirmio", traduzione in latino fatta all'epoca di Carducci della poesia Sirmione dall'amico Aloysius Michelangeli. Ecco i primi due versi: Ecce nitente lacu, viridis subridet, / ocellus peninsularum, Sirmio. Si può leggere in metrica e come? Il primo verso sembra un esametro, ma il secondo?