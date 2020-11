Sto frequentando il quarto anno ma sono stata bocciata in primo, vorrei iscrivermi all' esame di stato come candidata esterna ma ho dei dubbi: posso continuare a frequentare il quarto anno e fare l'esame di idoneità solo per il quinto? Così che se non dovessi passarlo potrei continuare normalmente il percorso. Questo è il mio dubbio principale, qualcuno lo sa o sa a chi posso chiedere informazioni? purtroppo posso fare richiesta solo fino al 30 Novembre quindi ho una certa urgenza ma non so a chi chiedere!!!