Ciao mpassamonte,

dipende. Se gli appunti sono di scuole medie/superiori, per intenderci quelli che trovi qui: https://www.skuola.net/appunti-scuola-universita/, puoi prenderli senza pagare.

Per invece quelli universitari, che trovi sempre nello stesso link ma sotto la voce "Appunti universitari", devi pagare l'ammontare dell'appunto per averlo. Tutto qui

Saluti,

Gabriele.