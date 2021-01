Hai problemi nell’inviarli, o una volta inviati non vedi i punti caricati? Se è la seconda è del tutto normale, infatti una volta inviati questi devono essere prima approvati (e in questi giorni credo che ci saranno dei ritardi, visto il periodo di festa), poi verranno pubblicati a tutti gli effetti e tu riceverai i punti! Io ne ho caricati qualcuno, ovvero li ho inviati, ma ancora dall’altro ieri aspetto la loro approvazione, che spero arriverà a giorni.

Nel caso tu non riesca proprio ad inviarli nel format, in cui chiede titolo/materia/descrizione, allora sicuramente o il titolo scelto è uguale a qualche appunto esistente, o la descrizione non è abbastanza lunga (100 caratteri minimo), o la lunghezza dell’appunto stesso non arriva a 1300 caratteri. Se il tuo problema non rientra nelle cose che ho scritto ti consiglio di contattare l’assistenza!