Durante una partita di pallavolo l'alzatore lancia una palla di massa 2,50kg allo schiacciatore che, nell' istante in cui la palla si ferma all'altezza di 300cm, la schiaccia in direzione perpendicolare al terreno con una forza di 750N. La palla dopo l'impatto con la mano dello schiacciatore, acquista una velocità di 50,0km/h. per quanto tempo la mano dello schiacciatore ha spinto la palla? a quale altezza massima da terra la palla si fermerà prima di ricadere,nell' ipotesi che l'urto con il terreno sia perfettamente elastico?