Buon pomeriggio a tutti, spero di non ripetere una domanda già posta ma non sono riuscito a trovare una risposta definitiva nel forum.

Da pochi giorni sono iscritto, ho inviato 3 appunti e partecipato a 54 post. Attualmente il mio punteggio è di 87 punti ma non riesco a capire se questi punti sono funzionali alla classifica della community o alla classifica del concorso appunti.

Le due classifiche coincidono ?

Solo dalla convalida degli appunti si ottengono punti nella classifica del concorso appunti ? Non anche dai login giornalieri e dalla partecipazione ai post ?

Grazie e scusate ancora per questo dubbio ma non riesco a comprendere bene.