Buongiorno a tutti e complimenti per il servizio che offrite che in questi giorni ho avuto la possibilità di conoscere. Mi sono iscritto da due giorni e ho inviato un appunto ma non mi è stato attribuito nessun punto. Non ho avuto spiegazioni in merito e attualmente non so se l'appunto è in fase di valutazione, è stato bocciato perché scritto male o altro. Essendo appena iscritto mi scuso per questo dubbio banale e non so se scrivere in questa sezione è la modalità più adatta per porre la domanda ma sono sicuro che i moderatori sapranno guidarmi ed eventualmente spostare la discussione.

Buona giornata a tutti, Pietro