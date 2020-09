Ragazzi aiutatemi, la prof di inglese per questa estate mi ha dato un libro che si chiama *sherlock holmes stikes back A2 LIBERTY * QUALCUNO DI VOI HA SVOLTO GLI ESERCIZI , vi prego ho una brutta situazione in questo periodo è non ho avuto modo di svolgerli .se potete aiutarmi questa è la mia email:ogfrafro@gmail.com .HO MESSO LA FOTO DEL LIBRO COSÌ VEDTETE MELGIO .GRAZIe