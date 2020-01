Lo studio delle espressioni facciali di una persona per capire se mente può metterti al riparo da qualsiasi inganno.

innanzitutto individuare le bugie nel viso e negli occhi,sono quelle espressioni facciali che compaiono sul volto di una persona per una frazione di secondo e rivelano le sue vere emozioni, di solito, le persone che mentono mostrano disagio.

Spesso puoi capire se una persona sta cercando di ricordare o inventare qualcosa sulla base dei suoi movimenti degli occhi. Quando ricordiamo un dettaglio, i nostri occhi si muovono in alto e a sinistra; quando invece inventiamo qualcosa, gli occhi si muovono in alto e a destra (per i mancini vale l'opposto).

Chi dice la verità non sente il bisogno di difendersi, perché non ha niente da nascondere. Chi mente, invece, può provare a compensare per il proprio inganno andando all'attacco, deviando la discussione o usando altre tattiche di stallo.Chi è sincero spesso risponde con spiegazioni ancora più dettagliate, Chi invece cerca di ingannare non è pronto a rivelare molto altro, ma continua a ripetere ciò che ha già detto.