un consiglio su ciò che mi è capitato a scuola per favore...

è INCREBILE ciò che mi è successo a scuola: due giovedì fa la prof mi ha interrogato e alla fine dell'ora non mi ha detto NULLA. Io consapevole di essere andato bene non mi sono preoccupato del voto ma per guardare cosa mi avesse messo sabato scorso sono andato sul registro ma INCREDIBILMENTE il voto non c'era. così lunedì questo son andato a ricordarle che il mio voto non c'era e la sua risposta è stata: tranquillo mi sarò dimenticata di scriverlo sul registro elettronico ma ho il voto su quello cartaceo. io tutto tranquillo il martedì sono andato a guardare e il voto non c'era. siccome lei è la vicepreside è SEMPRE a scuola persino durante le sue ore e giorni liberi (tant'è che ce lo rinfaccia ma lasciamo stare), ieri abbiamo avuto lezione e non mi ha detto niente e quindi io siccome avevo una verifica mi sono messo a studiare altro e non scienze. Ma stamattina durante la lezione si alza e mi fa: "AH PER QUANTO RIGUARDA TE (PUNTANDOMI) IO NON HO MESSO IL VOTO PERCHè NON RITENEVO LA TUA INTERROGAZIONE FINITA, QUINDI CI VEDIAMO DOMATTINA". lei ha avuto due sttimane + 4 ore di lezione per dirmi questo ma me lo viene a dire l'ultimo giorno con una verifica già programmata di un'altra materia. Ma secondo voi è accettabile questo comportamento? come mi devo comportare? mi sono trovato a dover studiare 30 pagine di chimica in un giorno! NON CE LA FARò MAI!!!!!