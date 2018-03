Tutta la scuola ha un problema con un insegnante e non sappiamo più cosa fare.

Salve a tutti. Allora, io ho un problema a scuola. Frequento un liceo musicale dove è compresa anche la materia "storia dell'arte", materia che adoro. Ecco, il problema sorge in questo caso con l'insegnante di questa disciplina e, premettendo che ho una pagella più che decente, riscontro comunque dei problemi con questo insegnante. Dire che ha problemi di sbalzi rumore è dire poco, se si ha un pensiero diverso dal suo ti prende d'occhio, ogni minima stupidaggine minaccia di sospendere o di mettere un 2 sul registro. Questa cosa non solo sta facendo infuriare me ma anche tutto il resto della scuola che è ormai terrorizzata da questo insegnante. Se si parla con i professori dicono soltanto di lasciarlo perdere perché è solo un emerito cretino però io ritengo che non sia giusto nei confronti di noi alunni che stiamo sempre con un'ansia assurda ogni volta che deve entrare in classe sto tipo. Vorrei una risposta da voi, un consiglio su come comportarci tutti quanti perché la situazione si sta facendo insostenibile