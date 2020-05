Sono indignato, molto. La nostra prof di educazione motoria non ci ha parlato per un mese poi, proprio nel momento in cui c'erano più compiti si presenta anche lei con un sacco di allenamenti e osé. Fino a lì ok, una rottura ma vabbe. Poi si aspettava che facessimo un PowerPoint sulle Olimpiadi moderne dal 1896 al 2024, e poiché ho tutti i miei compagni svogliati non lhanno fatto. Mi sono impegnato, lho fatto bellissimo e la prof nonostante fissi l'unico ad avere fatto il lavoro con dedizione non di e degnata di darmi una valutazione e neanche un+, quindi ho buttato tre pomeriggi di vita all'aria e si aspetta che ne facciamo uno sulle dipendenzequello non ho intenzione di farlo non voglio perdere tempo per nulla tanto nessuno lo fa, anche voi avreste fatto come me?