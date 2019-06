Sono in prima superiore (itis)e Un mio compagno ha 3 materie giù che non è riuscito a recuperare e ne ha altre 2 con il 5.64 , nel primo quadrimestre ha avuto solo due debiti , e quelle con il 5.64 nel primo non ha avuto il debito , quindi vuole sapere se è bocciato e rimandato coi debiti