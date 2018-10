Salve a tutti, nella mia scuola abbiamo da tre anni un professore odiato da tutti.

Quest'anno ci sono stati, nella mia classe (Dove insegna da due anni), due episodi in particolare.

Durante un'interrogazione il professore, mentre un mio compagno di classe rispondeva alla domanda che gli era stata posta, lo aveva interrotto con ulteriori domande solo per metterlo in difficoltà e gli diceva che le sue risposte erano sbagliate (cosa che, conoscendo l'argomento in questione, non era affatto vera), mentre ad un'altra mia compagna di classe l'ha lasciata rispondere, senza interromperla con ulteriori domande e dandole ragione su tutto.

Verso la fine dell'anno ha fissato un'interrogazione finale a tutta la classe, precisando che dopo quell'interrogazione avrebbe solo spiegato gli argomenti. Durante l'interrogazione ha interrogato tutti tranne un'altro mio compagno di classe. Quest'ultimo il giorno dopo ha chiesto al professore di essere interrogato, ma il professore, sapendo che tra due giorni sarebbe mancata una professoressa che avrebbe dovuto fare tre ore in classe mia, invece di interrogarlo ha fissato un compito in classe sull'intero programma di storia e filosofia proprio nel giorno in cui sarebbe mancata questa prof, minacciando addirittura di mettere tre nel voto finale a chiunque non fosse venuto. Lui é anche vicepreside da due anni e quest'anno é anche referente di plesso; quindi, conoscendolo, rischiamo seriamente di non vederci concesse neanche le assemblee. La cosa peggiore é che gli altri si lamentano ma nessuno ha il coraggio di alzare la voce, a differenza mia, quindi sono pure solo. La mia domanda é: se io informo il provveditorato da solo, a prescindere da tutto (sto pensando di portare delle prove), ho perso in partenza?