Ciao a tutti, vorrei un'informazione.. Se una ragazza è assente un giorno a scuola e non ha avuto interrogazioni precedentemente i prof possono mettere dei voti come 2 0 4? Spiego meglio la situazione.. la prof di inglese non mi sopporta più di tanto di coseguenza quando deve interrogare mi fa una domanda di conto e se non so rispondere passa avanti mettendomi due e non dandomi un'altra possibilità. Due giorni fa, avevo lei e non mi sono potita presentare a scuola per problemi di salute, apro il registro elettronico e nel giorno che sono stata assente mi vedo un due senza una motivazione. Lo possono fare? Se si mi sapete dire una legge che lo può affermare? Grazie a tutti