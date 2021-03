Ma una ragazza che deve fare un secondo diploma da esterna è in dovere di informarsi riguardo le materie da presentare o sono o professori a chiamare?

Ciao. Sono un po spiazzata. Praticamente devo conseguire un secondo diploma al liceo linguistico . Il 23 febbraio mi ha chiamato la segreteria per portargli i documenti e la pagella del quinto superiore. Mi hanno dato i numeri dei relatori. E ho parlato con una di loro. Davo per scontato che loro mi avrebbero telefonato per farmi sapere il programma. Aspettando nel mentre mi sono fatta dei corsi online. Ero così presa dei corsi di lingue che un po me ne ero dimenticata, cmq pensavo che mi avrebbero chiamata loro e a fine corso avrei chiamato io. Dopo un mese, chiamo e mi hanno incolpato, che non mi sono fatta sentire e credevano che avrei abbandonato la idea di continuare a fare l esame . In pratica io aspettavo loro e loro aspettavano me. Di chi è la colpa?