Un giorno la mia prof di musica mi interroga, vado alla cattedra e gli ripeto 4 argomenti che abbiamo fatto in quei giorni. Purtroppo non potevo dare nemmeno dare una sbirciata sul libro perchè c'era il suo braccio di sopra XD. Perciò gli ripeto tutto alla perfezione e, quando arrivo a casa, mi ritrovo un 6... Vi sembra normale? I miei amici che al mio posto gli hanno ripetuto 2 argomenti gli ha messo 6 o di più...

Un'altro giorno la mia prof di arte mi interroga(che schifo) e gli ripeto tutto alla perfezione. Quando mi chiedeva i quadri però non sapevo rispondere ed era un po ovvio che mi abbassava il voto, infatti mi mise 6.

Quando interrogò i miei compagni SOLO sui quadri, gli mise un voto più alto... PERCHE'? Loro avevano anche i nomi dei quadri scritti di sotto e tutta la descrizione MENTRE IO NO! Io non so come fare con ste prof... menomale che non le avrò più il prossimo anno.