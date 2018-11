Buona sera , la mia prof di matematica è una prof un po'particolare e severa , in classe in pochi arrivano alla sufficienza e in molti hanno addirittura 3 e 4 di media (me compreso) , sono un ragazzo che va bene in tutte le materie e che in alcune arriva anche al 9 , e sono in genere tranquillo in classe , sono comunque a rischio debito ?