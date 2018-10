CONSIGLIO SU COME FAR CAMBIARE OPINIONE ALLA PROF

hey, sono una ragazza che quest'anno ha affrontato la prima superiore di un liceo scientifico opz. scienze applicate. Diciamo che me la sono cavata abbastanza bene in tutte le materie, tranne matematica. Ho studiato molto bene facendo quasi tutti gli es sul libro, ma arrivata a fine maggio la prof mi ha letteralmente detto 'te la fai a settembre'; lei da un po' di tempo mi ha iniziato a non calcolarmi più (lo dicono tutti, ad esempio mi salta sempre quando deve chiedere qualcosa in ordine alfabetico), non capisco perchè questo, io vorrei farle capire che sto studiando e farle cambiare opinione su di me. consigli? ci sono molte volte in cui mi deride in classe e dicendo pure cose false ad es 'quella che provoca litigi in famiglia', vorrei farle cambiare opinione.

Grazie in anticipo