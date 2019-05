Non mi ha mai trattato come tutti gli altri,abbiamo sempre avuto un buon rapporto poichè ci capivamo l'un l'altra...Di recente abbiamo avuto una discussione accesa e quando discutevamo i suoi occhi erano rossi quasi come se stesse per piangere...Non riesco a togliermi dalla testa quell'immagine...Il giorno seguente abbiamo parlato e "Chiarito" ma era fredda come il ghiaccio.

Non riesco a darmi pace vorrei che tutto tornasse come prima,ma so che è impossibile avevo in mente di andarle a parlare in privato per dirle quanto fosse stata importante per me e scusarmi ancor di più per il comportamento tenuto.

Accetto consigli </3