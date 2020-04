Un uomo e il suo paracadute hanno una massa complessiva di 90 kg. Se la discesa con il paracadute è aperta alla velocità costante di 5,5 m / s, la resistenza dell'aria nei confronti del paracadute: A l è pari a 882 N; B è pari a 495 N; c è nulla; D non si può calcolare, per insufficienza di dati.