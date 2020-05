Aiuto psicologico per continuare a frequentare il Liceo Classico

Buonasera ragazzi! È la prima volta che scrivo su questo forum quindi chiedo perdono per caso avessi sbagliato qualcosa! Comunque andiamo al dunque: all'inizio di quest'anno (primo anno di Liceo Classico) andavo una bomba con lo studio delle varie materie. Purtroppo, con dispiacere, ho notato io stesso un calo di interesse nei confronti dello studio tanto che adesso mi ritrovo con delle materie sotto (o forse) e con la voglia di studiare pari a zero. Oggi ho fatto l'interrogazione di latino ed è andata una vera schifezza, non ho saputo nulla nonostante io mi fossi preparato benissimo ieri. Per questo motivo chiedo se a voi è capitata una situazione simile perché vi giuro, non riesco più a continuare così. Io vorrei studiare tanto, ma non ci riesco; poi, con questa didattica online il mio interesse si è quasi azzerato