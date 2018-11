Aiuto, prof mi odia e mette sempre voti bassi!

Ciao a tutti, premetto che i voti bassi sono dovuti al fatto che secondo lui i miei disegni di tecnica sono incompleti, anche se al momento della consegna mi dice che sono perfetti e che vanno benissimo.

Infatti oggi è ritornato con il mio disegno e un bellissimo 4 e mezzo scritto in penna rossa.

Premetto che questo non è lo stesso prof dello scorso anno, lo scorso anno se il nostro ex prof vedeva un disegno incompleto ci intimava di finirlo. Invece lui no, è molto stretto con i voti, e recito ora le sue esatte parole “se sbagliate una linea parto dal 7” ma cavolo, non è possibile! Rischio di prendermi il debito! Non spiega come si fanno i disegni, non spiega nemmeno la teoria! Nulla! E se non capiamo mette 3! Ad una mia compagna di classe le ha persino detto “siccome te e Chiara (nome di un’altra compagna) avete fatto la stessa struttura bene, metto a tutte e due lo stesso voto” e a una mette 8 e mezzo e all’altra 6! Premetto che io non sono molto brava in tecnologia, e difatti gli scorsi anni ricevevo sempre l’aiuto del prof (ho serie difficoltà) e lui invece se ti aiuta dice che va bene tutto ma poi si inventa errori che non esistono! Un giorno una mia amica interrogata, ha spiegato al prof la lezione in maniera perfetta e lui? Sette! Un’altro interrogato, l’ha spiegata un po’maluccio, ma comunque ha detto tutto...e lui? 5 e mezzo! E ora basta, non posso prendermi il debito per lui...mette voti bassi a tutti (tranne qualche preferenza)... La mia media nella sua materia è 5,333 dato che ho avuto “4 e mezzo, 5 e mezzo e 6” credo mi abbia preso di mira solo perché ho suggerito a un mio compagno durante un’interrogazione...e mentre io non ero in classe, pare abbia detto “a voi suggeritori ve la faccio pagare” rivolto a me...ma questo sta male! Cosa posso fare?