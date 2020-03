AIUTO! La mia prof di francese va velocissima!!!

La mia prof di francese detta veramente velocissimo e questo lo pensano tutti quelli della mia classe! Con lei abbiamo 2 giorni a settimana e ogni giorno scriviamo tantissime pagine! A fine ora la mia mano mi fa malissimo e sono stanco! Quando le chiediamo di rallentare o di aspettare LA PROF SI INCAVOLA e continua a dettare in francese parole che non sappiamo nemmeno come si scrivono!! Non ce la faccio a continuare così! LA PROF FUMA E OGNI GIORNO DETTA SEMPRE PIù VELOCEE NON CI ASPETTA! Quando le diciamo che non abbiamo scritto tutto quel che ha dettato, lei dice: "ME NE FREGO!!!"Avete qualche consiglio per far cambiare la situazione?PER FAVORE RISPONDETE