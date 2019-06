Sono stato promosso in quarta superiore ma vorrei cambiare indirizzo di specializzazione sempre nella stessa scuola rifacendo la terza. A scuola mi hanno detto che non posso perché è vietato dalla legge. E che devo per forza fate gli esami integrativi rimanendo in quarta .perché non posso retrocedere ? Io vorrei rifare la terza perché è da li che comincia la specializzazione. Grazie a chi mi risponderà