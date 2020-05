Premetto che in realtà sono in terza e la quarta la devo ancora iniziare.Vado al linguistico ma ho sempre voluto fare l'artistico.Ho passato gli ultimi 3 anni ripetendo "volevo andare all'artistico", non ho fatto altro che lamentarmi della mia scelta, ma non ho mai fatto nulla perché sentivo che era già troppo tardi.Mi sono trovata relativamente bene al linguistico però sento comunque di aver fatto uno sbaglio. Per di più non sono mai andata d'accordo con i miei compagni quindi non c'è nemmeno quello a farmi rimanereIl problema è che ho paura. Mi spaventa il fatto che sia veramente troppo tardi.E soprattutto ho paura che sia tutto un errore. E se mi trovo male anche lì? E se è la scelta sbagliata?Non ne ho ancora discusso con la mia famiglia ma vorrei sentire i pareri di qualcuno della mia età, magari anche per darmi un po' di coraggio lol